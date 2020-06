Scirocco e mareggiata sulla spiaggia, litorale eroso in profondità

UDINE - Ingenti danni sono stati provocati alla spiaggia di Lignano Sabbiadoro dal maltempo abbattutosi sulla località balneare friulana, dove lo scirocco la notte scorsa ha eroso la linea dell'arenile. La zona più colpita si trova tra la Terrazza a mare e il Faro rosso, ma anche a Pineta e Riviera la spiaggia ha subito una forte erosione. «Stiamo facendo la stima precisa dei danni - ha commentato il sindaco Luca Fanotto - e siamo in costante contatto con la Protezione Civile che sta monitorando l'evoluzione del fenomeno ora per ora. È un grave colpo per la nostra città - ha continuato - che tra molte difficoltà, ha appena avviato la nuova stagione».

Lignano Sabbiadoro ha da pochi giorni riaperto spiagge e locali, dopo il lungo periodo di lockdown. «Non ci lasciamo abbattere - ha aggiunto il primo cittadino - e siamo sempre pronti a rimboccarci le maniche per risistemare tutto. Anche le società concessionarie - ha fatto sapere Fanotto - sono pronte a intervenire con urgenza, ma prima dobbiamo attendere che lo scirocco abbia fine e ancora non sappiamo se il fenomeno abbia già raggiunto il suo picco. Ci auguriamo - ha concluso - che l'emergenza rientri al più presto».

