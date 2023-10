Remanzacco. Uomo trovato riverso in strada: malore e arresto cardiocircolatorio. Rianimato dai passanti, anche con il defibrillatore

REMANZACCO (UDINE) - Un uomo di circa 40 anni di età è stato soccorso intorno alle 23 di ieri, venerdì 27 ottobre, per una grave malore al quale è seguito un arresto cardiocircolatorio. È successo a Remanzacco, in provincia di Udine. Alcune persone lo hanno notato privo di sensi in via Stringher, era in strada.

Hanno chiamato quindi il Numero unico di emergenza Nue112 e gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa Struttura operativa emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cividale del Friuli e l'automedica proveniente da Udine. Mentre i due mezzi di soccorso su ruota hanno raggiunto via Stringher, l'infermiera della sala operativa Sores ha guidato al telefono una persona sul posto nelle manovre di rianimazione, cardiopolmonare, fino all'arrivo di ambulanza e automedica. A schermo, in sala operativa, è stato individuato anche un defibrillatore semiautomatico esterno (Dae) e sono state fornite le indicazioni ai presenti per il suo recupero e impiego.

Il cuore dell'uomo ha ripreso a battere

Quindi la presa in carico da parte del personale medico infermieristico e il trasporto con l'ambulanza, con l'équipe dell'automedica a bordo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso.