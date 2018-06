La piccola stradina bianca che ti porta nella malga: relax e silenzio

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENZONE e PARCO PREALPI (Udine) - Quella piccola stradina bianca che si porta in malga, tra relax e silenzio. L’estate rappresenta uno straordinario momento per percorrere ile godere delle sue bellezze naturali. Sonoche l’area protetta propone per il mese di luglio.Si inizia domenica primo luglio con l’Ecoturismo in, un’iniziativa aperta a tutti, in un luogo di, per scoprire la attività dell’fra tra tradizione e nuove opportunità turistiche.L’appuntamento, promosso nell’ambito del progetto Interreg Italia - Slovenia Nat2Care, è per le 10 al parcheggio delle scuole di Venzone. L’escursione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione. Si consigliano calzature e abbigliamento adeguato.Per domenica 8, aderendo all’evento promosso a livello nazionale da FederTrek, è stata organizzata Natura senza barriere, una giornata dedicata all’condiviso e all’accessibilità dei percorsi naturali favorendo la partecipazione di persone con disabilità.Il 15 luglio alla scoperta della fauna e flora della, all’interno della, mentre sabato 21 e domenica 22 si potranno percorrere in sicurezza i sentieri del Canin, in occasione dela Sella Nevea. Qui ci si potrà immergere in uno dei più eccezionali scenari che la regione offre: il regno di roccia carsica e di ghiaccio del Massiccio del Canin.Nelle giornate del primo, 8, 15, 22 e 29 luglio, invece, si potrà entrare nel cuore del, una spettacolare cascata di 30 metri che fuoriesce da una grotta in parte visitabile sita in Val Raccolana. L’ingresso si raggiunge, accompagnati da una, lungo un facile sentiero dal quale ci si inoltra all’interno della cavità, prima superando un lago sotterraneo con un canotto e poi su un percorso attrezzato in ambiente ipogeo.Per partecipare alle escursioni è previsto l’obbligo di prenotazione chiamando gli uffici del Parco allo 0433.53534 o mandando una email a info@parcoprealpigiulie.it. Tutte le informazioni per partecipare alle escursioni si possono trobave sul sito internet www.parcoprealpigiulie.it.Anche il Centro visite di Resia e il punto informativo di Resiutta saranno aperti. Qui, grazie alla presenza di personale specializzato e di interessanti, si potranno ricevere le notizie necessarie alla conoscenza delle straordinarie caratteristiche del Parco naturale regionale delle Prealpi Giulie. Proprio domenica primo luglio, al Centro visite di Prato di Resia saranno presentati, alle 11.30, i quadri realizzati in occasione della recente ex tempore di pittura tenutasi in valle.