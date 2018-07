Lascia aperta la finestra sul retro: rubati oro e soldi per 10mila euro

di Paola Treppo

UDINE e TRICESIMO - Duesono stati messi a segno in due case die di Tricesimo sono stati denunciati nella giornata di oggi, giovedì 12 giugno, ai carabinieri della Compagnia di Udine. A finire nel mirino dei ladri unache, questa mattina, prima di uscire da casa, aveva chiuso bene la porta di ingresso. Al suo rientro l'ha trovata scassinata e ha fatto la brutta sorpresa: dagli alloggi mancavano gioielli in oro e soldi per unStesso colpo adove, nella abitazione di una 41enne, sono stati rubati contanti e monili sempre per un valore di 10mila euro. In questo caso la donna aveva lasciato inavvertitamenteed è da lì che sono penetrati i ladri, poi liberi di fare razzia e quindi allontanarsi senza destare sospetti. Indagano i militari dell'Arma comandati dal capitano Ilaria Genoni.