Razzia nella sede della Protezione civile: sparita tutta l'attrezzatura

di Paola Treppo

AIELLO DEL FRIULI (Udine) -il furgone della squadra comunale didel Municipio didel Friuli e ci caricano sopra un gran numero di attrezzi che venivano usati dai volontari per gli interventi sul territorio. Il colpo, bene architettato, è stato messo a segno con ogni probabilità nella tarda serata o nella notte di ieri, martedì 10 aprile.hanno forzato un oblò di plastica e da lì sono entrati negli spazi della sede, di proprietà comunale; a quel punto hanno distrutto il sistema die quindi hanno alzato la saracinesca per far uscire il mezzo dal deposito garage. Prima di mettersi alla guida del furgone, che era stato acquistato di recente, e che quindi era in ottime condizioni, semi nuovo, i malviventi hanno caricato nel cassone idropulitrici,, cinquedi ottima marca,e vari strumenti che fanno parte del parco attrezzi della squadra comunale di Protezione civile.Nella loro fuga i ladri non sono stati notati: forse qualcuno ha visto il furgone allontanarsi ma non ci ha fatto più di tanto caso, pensando si trattasse dei volontari, attivati per una emergenza. L'allarme, distrutto, non è scattato e, intorno alle 4 di questa mattina, il mezzo è stato trovato abbandonato nel comune diA scorgerlo, a seguito di una segnalazione di un passante, sono stati i militari dell'Arma che sono risaliti al Comune di Aiello dalla scritta sulla carrozzeria e dalla targa. A quel punto è stato fatto subito un sopralluogo nella sede dei volontari e si è scoperto il furto.La saracinesca del garage di accesso al deposito era ancora aperta e dai locali mancavano gli attrezzi da impiegare per le emergenze. Il danno non è stato ancora quantificato ma si aggira tra i 15 e i 20mila euro secondo una prima stima del sindaco e del coordinatore.Il furgone non è stato danneggiato e sarà restituito al più presto alla squadra di Pc. La banda di malviventi probabilmente si era organizzata per il colpo con un altro furgone, usato poi per trasferire la merce rubata e quindi dileguarsi. Sulle tracce dei ladri i carabinieri della stazione di Aiello e della Compagnia di Palmanova che stanno cercando di capire se, in zona, siano stati messi a segno nella notte altri furti nelle case o nelle aziende.