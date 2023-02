La storica Kaeser punta sull' Italia: nuovo hub a Udine

UDINE - Arriva in Friuli Venezia Giulia il primo centro di Kaeser Compressori, la multinazionale tedesca leader mondiale nella produzione di compressori d’aria ad alta efficienza energetica. Nel prossimo mese di marzo, in Via Tavagnacco a Udine aprirà il Kaeser Center di riferimento per la regione. Il team iniziale dell’hub, composto da tecnici di service e backoffice, servirà tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia, e, in particolare le sue aziende, da quelle artigiane alle Pmi fino alle più grandi realtà imprenditoriali.

Kaeser, che ha già fatto il suo ingresso in Confindustria Udine, alla luce dei suoi 103 anni di esperienza, si pone come obiettivo quello di diventare il punto di riferimento per l’imprenditoria regionale, anche con lo scopo di fornire uno strumento, vale a dire i suoi compressori altamente performanti, che conduca ad importanti risultati in termini di risparmio energetico. Fondata in Germania nel 1919, Kaeser Compressori occupa a livello mondiale oltre 7000 dipendenti e distribuisce i propri prodotti in 140 Paesi grazie ad una solida rete di vendita e assistenza che ha prodotto nell’ultimo triennio un fatturato medio di quasi 60 milioni di euro/anno in Italia e oltre 1,4 Miliardi di Euro a livello globale.

A Udine, il Kaeser Center è un hub poliedrico di oltre 400 mq dove i clienti avranno la possibilità di confrontarsi con il personale qualificato per servizi di consulenza e assistenza sui prodotti. Ma la volontà dell’azienda è quella di diventare, anche in Friuli Venezia Giulia, attraverso i suoi consulenti specializzati, un punto di riferimento per la formazione, nelle aziende, della più che mai attuale figura dell’energy manager.

«Con l’apertura del Kaeser Center Udine l’azienda intende sviluppare importanti sinergie con il territorio e affiancare il settore imprenditoriale della Regione Friuli Venezia Giulia che, stando ai dati, sta dando dimostrazione di vivacità e solidità, in linea con la realtà Kaeser, da sempre sinonimo di qualità e garanzia» - dichiara l’Ing. Giovanni Micaglio, Amministratore delegato di Kaeser Italia. «Le aziende del Friuli Venezia Giulia hanno nella difesa della propria posizione competitiva uno dei principali obiettivi strategici - dichiara Alessio Bandel, Manager del Kaeser Center Udine - e sin dall'inizio abbiamo capito che serviva instaurare una gestione rapida e professionale, mettendo il cliente al centro e creando con lui una sinergia operativa che portasse a risultati rapidi, efficaci e duraturi». L’apertura del centro di Udine segue quelle di Vicenza e Trento e Bari, a conferma della fiducia che Kaeser ripone nel mercato italiano e, in particolare, del Nord Est.