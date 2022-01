Il vento del Nordest soffia su Italia's Got Talent, settima edizione nostrana del popolare show di intrattenimento da quando si svolge su Sky (e dodicesima dagli esordi nel 2010 su Canale 5), caratterizzata dall'ingresso trionfale di Elio come quarto giudice di gara al posto di Joe Bastianich, a fianco dei veterani Frank Matano, Mara Maionchi e Federica Pellegrini e sotto l'occhio allenato della conduttrice Lodovica Comello. Nella prima puntata delle audizioni in onda mercoledì 19, alle 21,15, in prima visione su Sky Uno, scopriremo il talento messo a punto con il favore del lockdown da ben tre concorrenti del Triveneto.

I CONCORRENTI

Senza rivelare troppo, l'anteprima di una quarantina di minuti riservata alla stampa ci ha permesso di apprezzare la simpatia e l'eleganza della performance di Zena e Frida, un inedito duo formato da Zena Campedelli, 35enne commessa di Negrar (Vr), e dal suo cane ammaestrato, che si esibiscono in un sofisticato numero di furto con destrezza sulle note dell'indimenticabile tema della Pantera rosa. E un'altra piacevole sorpresa è quella di Leonardo Maria Frattini, 50 anni, libero professionista di Legnago (Vr), che sui social si autodefinisce creativo di periferia e swingatore: a Italia's Got Talent spende la sua vena ironica in una serenata voce e chitarra rivolta direttamente, senza mezzi termini, alla Maionchi, che mostra di apprezzare. In trasferta da Trieste ecco poi l'abilità danzereccia e coreografica della Scuola Toc Toc, rappresentata qui da un gruppo di nove ragazzi tra i 15 e il 20 anni che si lanciano in un travolgente e sonoro numero di clacquette. Forza dunque ai talenti del Nordest, che come quelli provenienti dalle altre regioni potranno forse beneficiare della spintarella del pubblico da casa.

LE NOVITÀ

Una delle novità dell'edizione 2022, che avrà il suo atto finale nella puntata live del 23 marzo, è proprio la disponibilità di due golden buzzer, i pulsantoni d'oro che permettono di mandare i propri beniamini direttamente in finale. Un'opportunità che quest'anno coinvolge in prima persona anche la friulana Lodovica Comello: «Al mio sesto anno di conduzione sono stata promossa. Anch'io come i giudici ho il super potere, che implica anche una grande responsabilità: spero di giocarmela bene, sapendo cogliere il momento giusto per schiacciare». Empatica ed entusiasta del suo ruolo di giudice di ruolo e finalmente rilassata dopo il ritiro dall'agonismo sportivo è la veneziana Federica Pellegrini: «conoscere la storia dei concorrenti ci fa spesso cambiare idea sulle loro performance, frutto di tanta perseveranza, oltre che del talento naturale». Nuove dinamiche e complicità si profilano al tavolo dei magnifici quattro, dove l'arrivo del frontman di Elio e Le storie Tese «all'apice del mio percorso artistico dopo un training di cinque anni nella squadra di X-Factor» sembra portare molto divertimento, a partire dai look elieni sfoggiati in ciascuna delle puntate.

GLI OSPITI

Come ogni show televisivo che si rispetti, anche Italia's Got Talent avrà le sue guest star. Quelle annunciate sono due stelle di prima grandezza dello sport, che hanno aiutato l'Italia a vincere e a darsi un tono nella notte della pandemia: la schermitrice e campionessa paralimpica Bebe Vio e la pallavolista della nazionale Paola Egonu. Riservato in prima visione alla pay tv di Sky e sempre disponibile on demand su SkyGo e in streaming su Now, il talent avrà comunque anche quest'anno una sua messa in onda free, in prima serata su TV8, ogni martedì successivo. Una curiosità fra le tante: il concorrente più anziano di questa variegata edizione molto inclusiva (comprende comici, atleti, animali, virtuosi del canto, musicisti, perfino un pizzaiolo acrobatico e due ghostbuster) ha 80 anni compiuti, il più giovane solo tre.