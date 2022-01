Italia's Got Talent da domani in tv con Elio in giuria. Tutte le novità della nuova stagione

Torna lo show che porta sul piccolo schermo i migliori talenti di tutta Italia. La nuova stagione di Italia's Got Talent inizia domani, mercoledì 19 gennaio, alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW con una new entry in giuria e alcune novità che daranno più potere al pubblico da casa e alla conduttrice Ludovica Comello. La finale andrà in onda il 23 marzo – in diretta alle 21.15 su Sky Uno – in cui i 12 finalisti si sfideranno per il titolo di campione di Italia’s Got Talent 2022, decretato dal giudizio del pubblico da casa.

APPROFONDIMENTI PERSONE Stefano Bronzato, chi è il vincitore di Italia's Got Talent L'INTERVISTA Sabrina Ferilli: «Eccessive le battaglie del politically... L'INTERVISTA Nathalie, ex vincitrice di X Factor: «Riparto in Freemotion dal... SPETTACOLI Italia’s Got Talent, Max Angioni: il comico di Como recita in...

Elio nuovo giudice di Italia's Got Talent 2022 al fianco di Pellegrini, Matano e Maionchi

Al tavolo dei giurati per l'edizione 2022 ci sarà Elio - Stefano Belisari - cantante degli Elio e Le Storie Tese con i quali ha pubblicato dieci dischi in studio e partecipato quattro volte al festival di Sanremo. Personaggio a cui il fiuto per il talento certo non manca, amatissimo dal pubblico televisivo anche per la sua partecipazione al programma LOL - chi ride è fuori nel 2021. Al suo fianco riconfermati la "Divina" Federica Pellegrini, campionessa olimpica di nuoto, l'icona della TV Mara Maionchi e il comico e attore Frank Matano. Padrona di casa, per il sesto anno consecutivo, sarà Lodovica Comello.

IGT, cambiano le regole: "nuovi poteri" per la conduttrice Ludovica Commello e per il pubblico

Le regole di base del talent rimangono le stesse ma con alcune novità che daranno più potere alla conduttrice e al pubblico a casa. Per i concorrenti saranno sempre necessari i famosi "3 Sì" per entrare nella rosa dei candidati alla finale e i giudici potranno usare il temutissimo "Buzzer". Come sempre, con quattro pulsanti rossi si interromperà come sempre l'esibizione e il sogno di gloria del concorrente. Tra le novità più interessanti dell'edizione 2022 di Italia's Got Talent ci sarà l'entrata in scena ben due nuovi "Golden Buzzer", l'ambito pulsante con cui ogni giudice può mandare il proprio talento preferito direttamente alla finalissima. Un nuovo "pulsantone dorato" sarà a disposizione della conduttrice Ludovica Comello e l'altro potrà essere usato dal pubblico da casa. Gli spettatori diventeranno così ancora più potenti, mentre l'anno scorso il pubblico aveva un solo Golden Buzzer, da questa edizione ne avrà due.

Special guest la pallavolista Paola Enogu e la campionessa Bebe Vio

Il palco di Italia’s Got Talent saliranno per questa edizione ospiterà special guest come Paola Egonu, opposto della Nazionale italiana di pallavolo - con cui ha vinto la medaglia d'oro agli Europei 2021 - e Bebe Vio, campionessa di scherma ad Europei, Mondiali e Paralimpiadi.

I talenti in gara e gli show: dal cane che canta all'atleta immerso nel ghiaccio

I talenti in gara sono liberi professionisti, studenti, impiegati, osteopati e chimici, infermieri, ballerini. Oltre la metà ha meno di 40 anni: il più anziano ha 80 anni, il più giovane solo 3. I concorrenti sono equamente tra Nord, Centro e Sud Italia, ma alcuni arrivano anche dall’estero. Tra le esibizioni, la più gettonata resta il canto da solista, seguito dal ballo e dalla comicità anche se non mancheranno le sorprese e show inediti. Saliranno sul palco anche un cane che canta, un topolino in scooter, un uccellino si poserà sul microfono di Frank e una poiana sulla testa di Federica Pellegrini. E ancora, ci sarà un atleta che si immergerà per venti minuti in una vasca piena di ghiaccio , un trombettista dodicenne che fonderà il jazz e la trap e un pizzaiolo che si esibirà in un numero "di fuoco". Tra tutti, solo 12 arriveranno alla finale del 23 marzo, e solo uno sarà incoronato vincitore. La sfida è iniziata.