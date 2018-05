Italia League U19: ecco i convocati per il play off contro l'Ucraina XIII

di Paola Treppo

FOGLIANO REDIPUGLIA (Gorizia) -: ecco i convocati per ilcontro l'XIIIGli Azzurrini giocheranno a Fogliano di Redipuglia sabato 19 maggio, calcio d'inizio alle 17. I tecnici della Federazione Italiana, Salvatore Pezzano e, hanno scelto gli azzurrini che sfideranno sabato ai pari età dell'Ucraina, una gara che mette in palio un posto al prossimo Campionato Europeo di Belgrado.Gliarrivano a questa gara con il morale alto, considerato che domenica scorsa, sempre a Fogliano, sono stati in grado di imporsi nettamente in amichevole contro la(38 - 20), dimostrando così sul campo tutto il proprio valore. Velocità, imprevedibilità e tenacia sono le caratteristiche di questa giovane squadra che, grazie alla guida tecnica Firl, potrà davvero giocarsi a viso aperto questa qualificazione.«Abbiamo un gruppo di ragazzi molto votato al lavoro - dice, allenatore dell'Italia League U19 - in questa settimana di preparazione stiamo lavorando molto bene, ho visto tutta la squadra crescere e credo che la gara di sabato sarà giocata al massimo da parte di tutti i ragazzi. Cosa mi aspetto? La posta in palio è alta, questo è sicuro, e i ragazzi sono molto giovani, per cui l'aspetto mentale e l'approccio alla partita saranno fondamentali. In ogni caso penso che questasia pronta e vorrei vedere un team che gioca assieme e non molla mai fino al fischio finale dell'arbitro».Ecco convocati per la gara contro l'Ucraina League U19: Giordano Arena capitano, Leonardo Artale, Antonio Cacopardo, Stefano Cenci, Stefano Dal Maso vice capitano, Mario Di Sano, Nicholas Ferrero, Alfio Laudani, Simone Leotta, Salvatore Lipera, Fabio Morosi, Francesco Mendosa, Gianluca Privitera, Giovanni Rizzo, Davide Signorelli, Giovanni Sciacca, Antony Virzí, Leonardo Raveggi e Simone Snidar.