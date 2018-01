Senza patente né assicurazione, rom non si ferma all'alt: arrestato

di Paola Treppo

POVOLETTO (Udine) - Sono le 11 di questa mattina, mercoledì 31 gennaio, quando una pattuglia della polizia stradale diche sta facendo un controllo sulla viabilità provinciale nota una automobile, una, che viaggia a velocità elevata nella borgata di campagna di, nel comune diSiamo sulla provinciale 77 e gli agenti gli intimano l'alt. L'uomo alla guida non si ferma ma accelera e cerca di. Scatta unper le borgate di questo paese agreste, che si staglia tra piccoli abitati, campagne e aziende agricole. La polizia lo insegue per 15 minuti almeno, fino a che arriva nella frazione di Magredis e riesce a "stringere" la Lancia; la vettura di servizio restanella parte anteriore ma la vettura in fuga è stata bloccata.A bordo del veicolo c'è un uomo di 45 anni, di etnia, R.H. le sue iniziali. Un controllo al terminale permette agli agenti della stradale di Udine di capire il perché di quella fuga a tutto gas.Il 45enne è unper diversi reati commessi contro il patrimonio e anche per reati legati allo spaccio di droga. Su di lui, inoltre, pende un ordine di esecuzione di espiazione pena di 3 anni e 5 mesi di reclusione che deve scontare in. Scattano lee il 45enne finisce dietro le sbarre.Non basta: l'uomo viene multato perché guida, perché la macchina, che è intestata alla figlia, non ha coperturané il documento di circolazione. Multa anche per la pericolosa condotta di guida e denuncia, infine, per resistenza a pubblico ufficiale e per non essersi fermato all'alt.