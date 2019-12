Enorme sversamento di carburante nella rete fognaria, canali d'irrigazione a rischio

UDINE - Massiccio sversamento di carburanti nella rete fognaria nella zona di Varmo ( Udine), dove una squadra di volontari del locale gruppo comunale della Protezione civile sta intervenendo in queste ore su richiesta della Sala Operativa Regionale (SOR). Gli operatori sono al lavoro presso la zona industriale di Varmo per il posizionamento delle barriere antinquinamento in seguito a un massiccio sversamento di carburanti nella rete fognaria che scarica nei canali di irrigazione della zona. Al momento non è nota la provenienza dello sversamento. Sul posto anche i vigili del Fuoco e i carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA