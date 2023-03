Malore alla guida, accosta e il cuore smette di battere: 60enne rianimato dai passanti guidati al telefono dagli infermieri

BUTTRIO - Un uomo di 60 anni è stato soccorso nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 23 marzo, a seguito di un grave malore cui è seguito un arresto cardiocircolatorio. L'uomo si trovava alla guida di un'auto nel centro di Buttrio, in piazza, quando è stato colto dal malore. È riuscito ad accostare e poi ha perso i sensi.

Le persone che lo hanno visto portarsi a bordo strada e poi perdere conoscenza hanno chiamato subito il Numero unico di emergenza Nue112. Sul posto l'equipaggio di un'automedica e l'equipaggio di un'ambulanza, entrambe provenienti da Udine. L'infermiere della Sores che ha gestito l'intervento, contemporaneamente all'invio dei mezzi su ruota da parte dei colleghi di sala, ha guidato le persone che si trovavano in quel momento sul posto nelle manovre salvavita, al telefono. Praticata la rianimazione cardiopolmonare, il cuore dell'uomo ha ripreso a battere. Il personale medico infermieristico giunto sul posto ha poi preso in carico il sessantenne che è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso.