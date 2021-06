Perde il controllo della Panda e si schianta contro un albero: Manuel muore a 42 anni

MORTEGLIANO - Ha perso il controllo della sua Fiat Panda ed è finito contro un albero. Ancora una vittima della strada in Friuli Venezia Giulia nella tarda serata di ieri sabato 26 giugno quando per cause in corso di accertamento un uomo di 42 anni Manuel Pitton, residente a Mortegliano in provincia di Udine, ha perso il controllo della sua automobile, una Fiat Panda, finendo contro un albero.

L’incidente è avvenuto lungo ex la Strada Provinciale 43 in comune di Talmassons, dalle prime informazioni non vi sarebbero testimoni o altri mezzi coinvolti. L’impatto è stato violentissimo tanto da non lasciare speranze al 42enne, soccorso dagli operatori sanitari che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. L’allarme al numero unico delle emergenze 112 era arrivato da alcuni automobilisti che durante il transito avevano notato l’auto fuori strada.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre il giovane dalle lamiere oltre ai Carabinieri Latisana per la ricostruzione della dinamica ed accertamenti.