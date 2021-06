BRUGNERA - Non ce l’ha fatta il giovane motociclista che l’altro giorno ha avuto un incidente in viale Treviso. È morto all’ospedale di Udine, dove era ricoverato da giovedì il giovane di 24 anni, E.S., coinvolto in un incidente in viale Treviso, a Pordenone. Il ragazzo, di origine moldava e residente a Brugnera da poco tempo, era in sella alla sua moto che è stata stata urtata con la parte posteriore, da una Porsche Cayenne . Il giovane era...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati