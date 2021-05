Schianto tra tre mezzi sulla Pontebbana, muore una donna

VENZONE - Una donna è morta in un incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio (sabato 8 maggio) lungo la strada statale 13 Pontebbana, all'altezza di Venzone (Ud). Lo schianto è avvenuto per cause in corso di accertamento tra due auto e un furgone. Quattro i feriti, seppur in modo non grave. Per la donna non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi immediati. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Tolmezzo per i rilievi.