Perde il controllo della moto vicino al confine: grave ragazza di 25 anni

di Paola Treppo

PULFERO (Udine) -stradale lungo statale 54 a, in località, al confine di Stato con la Slovenia, dove unadi 25 anni di Pulfero ha perso il controllo dellache stava conducendo ed è rovinata sull'asfalto, senza coinvolgere altri mezzi in transito.Nell'impatto ha riportatoserie ed è stata soccorsa da una ambulanza proveniente da Cividale del Friuli e dall'equipe medica dell'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. Stabilizzata sul posto, è stata trasportata in volo all'ospedale di Udine dove è stata accolta con; le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Cividale, intervenuta per rilievi e viabilità.