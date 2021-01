Scontro fra una Nissan e un camion, 44enne muore nello schianto

UDINE - (ru) Gravissimo incidente stradale nel tardo pomeriggio a Campoformido. Nello scontro fra un'auto e un camion sulla statale 13, un 44enne ha perso la vita. Lo si è appreso dai vigili del fuoco, subito accorsi sul posto. L'allarme è scattato alle 17.45.

Secondo la prima ricostruzione del sinistro una Nissan che si stava dirigendo verso Campoformido si sarebbe scontrata frontalmente con un camion che arrivava dalla direzione opposta, per cause ancora al vaglio degli inquirenti.

Per estrarre il conducente della macchina dall'abitacolo del mezzo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, giunti immediatamente sul posto assieme ai sanitari del 118. Purtroppo a nulla sono serviti i tentativi di rianimare l'uomo: nonostante le manovre si siano protratte per oltre mezz'ora, l'uomo è morto. Per i rilievi è arrivata sul posto una pattuglia della Polizia locale.

Ultimo aggiornamento: 20:33

