L'auto sbanda all'improvviso, Ciro perde la vita: era un "professionista" della polenta

ARTEGNA - L'auto che vola fuori strada per Ciro Baldissera, 67 anni di Gemona del Friuli, non c'è stato niente da fare. Tragico incidente ieri sera, sabato 27 agosto, ad Artegna dove ha perso la vita Baldissera mentre un suo amico è rimasto ferito gravemente. Tutto è accaduto verso le 20 quando la coppia di amici stava percorrendo la Statale Pontebbana. All'improvviso, nei pressi di Artegna, l'auto è sbandata volando fuoristrada. Alcuni automobilisti di passaggio hanno lanciato l'allarme al 112 che ha inviato sul posto i sanitari assieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Nel terribile impatto Baldissera ha perso la vita praticamente all'istante, mentre l'amico è rimasto ferito. I sanitari dopo averlo liberato da ciò che era rimasto dell'abitacolo, lo hanno stabilizzato e quindi trasferito all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine dove è ricoverato in gravi condizioni. Sconcerto e dolore in tutto il gemonese per la scomparsa di Ciro Baldissera, uomo benvoluto e operativo nel sociale. Era solito partecipare alle feste del paese dove si adoperava per aiutare in cucina. Un professionista nel preparare la polenta tanto da catturare i palati dei tanti partecipanti.