Codroipo. Incidente sul lavoro, operai schiacciati all'interno di un camion: entrambi sono in ospedale

CODROIPO (UDINE) - Due operai sono rimasti schiacciati all'interno del camion dove si trovavano. Entrambi sono feriti ma stabili.

L'incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di oggi, 5 aprile, in un'azienda di via Pordenone a Codroipo. La dinamica è ancora da chiarire ma dalle prime informazioni sembra che due operai di 55 e 58 anni stessero muovendo una macchina operatrice: una trave in cemento si è staccata ed è finita sulla cabina del camion all'interno della quale si trovavano i due uomini. Sul posto i carabinieri della compagnia di Udine e gli infermieri della Sores, oltre ai vigili del fuoco. Per far uscire uno dei due operai ci è voluto più di mezz'ora: è stato portato in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni ma stabile. Il suo collega è stato portato all'ospedale in codice giallo.