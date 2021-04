Diciassettenne travolta in bici, dichiarata la morte cerebrale all'ospedale di Udine

SEDEGLIANO - Per la ragazza di diciassette anni di Sedegliano, Silvia Piccini, gravissima dopo essere stata investita in bicicletta lungo la provinciale fra Rodeano e San Daniele, stata dichiarata la morte cerebrale alle 20 di giovedì 22 aprile all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'incidente si è verificato nel pomeriggio di martedì 20 aprile. La ragazza era stata subito soccorsa dai sanitari, intervenuti sul posto in elicottero.