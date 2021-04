Una sbandata e la caduta dalla moto: centauro di 48 anni muore sul colpo

Cavazzo Carnico - Un motociclista, di 48 anni, è deceduto in seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto intorno alle 19 a Cavazzo Carnico (Udine). Secondo una prima ricostruzione del sinistro, il centauro, residente nella zona, avrebbe perso il controllo della moto, finendo per cadere.

Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri mezzi. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, i sanitari e i Vigili del fuoco.