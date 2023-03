Capriolo sbuca all'improvviso, centauro non riesce a evitarlo e fa un volo di 4 metri. Morto l'animale

CAVAZZO CARNICO - Un motociclista è stato soccorso questa mattina, 26 marzo, dai sanitari per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto lungo la regionale 512 a Cavazzo Carnico tra Cavazzo e Mena. Mentre viaggiava in sella a una motocicletta non è riuscito a evitare un capriolo , sbucato improvvisamente sulla carreggiata. Nell'impatto è stato sbalzato per circa 4 metri. Vista la dinamica importante, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto sia l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tolmezzo che l'elisoccorso. Attivate per quanto di competenza le forze dell'ordine (Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo). Il personale medico infermieristico ha preso in carico il motociclista che è stato poi trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Tolmezzo, fortunatamente con ferite non gravi (lesioni a un arto inferiore).