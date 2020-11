Autocisterna carica di azoto si ribalta in rotonda Foto

San Giorgio di Nogaro - Un mezzo pesante con autobotte che trasportava azoto si è ribaltato su un fianco questa mattina, sabato 21 novembre 2020, a San Giorgio di Nogaro, lungo la statale 14 all'altezza della rotonda con la provinciale. Le cause sono in corso di accertamento.

Subito sul posto i Vigili del Fuoco di Udine e da Trieste è partito il nucleo specializzato Nbcr dei Vigili del Fuoco.

Non ci sarebbero feriti gravi. Sul posto la Polizia Locale di Latisana per tutti i rilievi e gli accertamenti e per la viabilità.

La strada è stata bloccata per permettere le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza

