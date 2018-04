Finisce male la gita in bici: scontro tra ciclisti, uno finisce in ospedale

di Paola Treppo

CAMPOLONGO e RUDA (Udine) - Scontro tra duenel comune di Campolongo, lungo la pista ciclabile che si snoda traal Torre e la frazione didi Ruda. Erano da poco passate le 10 di oggi, mercoledì 25 aprile, quando due persone che stavano pedalando in sella alle loro due ruote si sono scontrate.Uno dei due, un uomo di 48 anni, ha riportato un trauma allaed è stato soccorso dall'altro sportivo che ha chiamato aiuto. Sul posto la centrale Sores di Palmanova ha inviato subito una ambulanza e l'equipe medica dell'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido e atterrato in un campo vicino alla pista ciclabile.Il 48enneal capo è stato stabilizzato e trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; non sarebbe in pericolo di vita. Le cause dell'incidente tra bici sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Palmanova, intervenuti per i rilievi.