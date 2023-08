Resta folgorato in un'azienda di Manzano davanti agli occhi di un collega, trasportato in ospedale

MANZANO - Un uomo è stato soccorso nel pomeriggio di oggi, sabato 26 agosto, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di una folgorazione. È successo negli spazi di una attività produttiva di Manzano.

Allertati i soccorsi

A dare l'allarme è stato un uomo che si trovava con lui in quel momento e che ha chiamato il numero unico di emergenza Nue112. Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria che ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cividale del Friuli e l'elisoccorso. L'uomo è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo stabile e coscente.

Cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Palmanova, attivati per quanto di competenza dagli infermieri della Sores, insieme ai vigili del fuoco.