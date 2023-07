Vigile del fuoco volontario muore folgorato mentre lavora nel cantiere di casa

TRENTO - Un uomo di 39 anni, Stefano Arnoldo, è morto per unamentre lavorava nel cantiere della sua abitazione a Revò, in valle di Non, in Trentino. L'uomo - tre figli piccoli,, che lavorava alla Ebara di Cles - è stato soccorso assieme al cognato, 30 anni, che lo stava aiutando nei lavori, ed è rimasto ferito in modo più lieve. Portato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento, il 39enne è morto per ladelle ferite riportate.