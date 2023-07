Resta folgorato sui binari del treno, minorenne in gravi condizioni

TRIESTE - Nella notte di oggi, sabato 15 luglio verso le 3, i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste, hanno ricevuto una chiamata di soccorso per un ragazzo rimasto folgorato sui binari presso la stazione ferroviaria di Villa Opicina. Sul posto si è subito recata la squadra del distaccamento di Opicina che, una volta assicuratasi che la corrente fosse stata interrotta da parte dei tecnici della rete ferroviaria, ha collaborato in piena sinergia con il personale sanitario del 118 per il recupero del ragazzo, l’immobilizzazione sulla barella ed il suo trasporto all’ambulanza. Il minore è stato trasportato immediatamente all'ospedale per le cure necessarie. Le sue condizioni sarebbero gravi a causa delle ferite riportate. Il giovane mentre si trovava con un gruppo di coetanei, tutti i minorenni, nella zona della ferrovia, è entrato in contatto con con i cavi della corrente elettrica ed è stato sbalzato per due metri.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'equipaggio di un automedica. Hanno attivato la polizia ferroviaria, la Polizia di Stato, la centrale di Mestre per la sospensione dell'energia elettrica, il personale della Rete ferroviaria italiana per la sospensione temporanea del traffico su rotaia, e i vigili del fuoco.