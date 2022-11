Cade nel dirupo con l'auto, trasportato in elicottero in ospedale

PAULARO - È stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine un uomo che poco prima delle 13 di oggi ha perso il controllo del mezzo che stava guidando ed è finito in una scarpata di dieci metri a Rio, nel comune di Paularo. È rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo con l'auto ruote all'aria. Immediata la chiamata al Nue112 e gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Paluzza, l'elisoccorso che hanno allertato i Vigili del fuoco del Distaccamento di Tolmezzo e i Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo. L'uomo è stato liberato dall'abitacolo dal personale sanitario che ha operato in piena sinergia con i pompieri. Quindi il trasporto al Santa Maria della Misericordia di Udine. L'uomo ha riportato diverse lesioni ma fortunatamente non è in pericolo di vita. È sempre rimasto cosciente e stabile.