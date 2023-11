Incidente a Palazzolo dello Stella: ragazzino che va a scuola in bici investito da un'auto, è grave. Scontro anche a Latisana

PALAZZOLO DELLO STELLA (UDINE) - Un ragazzino di 14 anni è stato investito da un'auto mentre si stava recando a scuola in bicicletta: le sue condizioni sono molto gravi.

Un secondo incidente si è verificato a Latisana (Udine)

Una persona è stata soccorsa dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato nel territorio comunale di Latisana, in via Isonzo, dove si sono scontrate una bici e una automobile. A restare ferita la persona che si trovava in sella alla bici, sbalzata. È stata presa in carico dal personale medico infermieristico che l'ha trasportata in codice giallo l'ospedale di Latisana (sul posto l'ambulanza e l'automedica provenienti da Latisana). Attivati dagli infermieri della Sores, i carabinieri della Compagnia di Latisana.