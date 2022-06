Fiamme nella notte: scoppia un incendio in cucina, casa evacuata

CODROIPO - Fiamme nella notte a Codroipo. Alle ore 23.30, di ieri 22 giugno, la squadra del distaccamento Vigili del fuoco di Codroipo con il supporto dell'autobotte della sede centrale di Udine, è intvenuta nel Comune di Camino al Tagliamento (UD) per un'incendio cucina. I Vigili del fuoco intervenuti sono riusciti a contenere le fiamme al solo locale cucina dove sono andati bruciati frigorifero e alcuni arredi. Spente le fiamme i VVF hanno provveduto alla bonifica e messa in sicurezza del locale incendiato e di tutto l'alloggio, utilizzando anche la termocamera e rilevatori di monossido di carbonio. Illesi gli occupanti dell'appartamento che all'arrivo dei soccorsi erano già all'esterno dello stabile. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.