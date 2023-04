Si incendia canna fumaria di un'abitazione, coppia intossicata dal fumo, lei in ospedale

OVARO - Poco prima delle 13 di oggi, 15 aprile 2023, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo è intervenuta con autopompa, autobotte e il supporto della squadra del distaccamento VV.F. di Rigolato (UD) per l'incendio della canna fumaria di un'abitazione di tre piani fuori terra a Ovaro. All'arrivo dei Vigili del fuoco l'intera abitazione era invasa dal fumo, mentre parte delle squadre iniziava le operazioni di spegnimento alcuni Vigili del fuoco provvedevano a soccorrere la coppia proprietaria dell'appartamento che, seppur trovata all'esterno dell'abitazione, aveva respirato i fumi della combustione.

Dopo aver richiesto l'intervento del personale sanitario e in accordo con gli infermieri della SORES, i Vigili del fuoco hanno somministrato ad una donna, che presentava maggiori sintomi da intossicazione da fumo, ossigeno terapeutico fino all'arrivo del personale sanitario che provvedeva a trasportare la signora all'ospedale per i controlli del caso. Per riuscire a fermare le fiamme prima che coinvolgessero l'intero tetto i Vigili del fuoco hanno provveduto a tagliare una parte della copertura in legno della casa. Una volta spente le fiamme i Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica delle parti incendiate a alla messa in sicurezza dell'intera abitazione operazioni che sono terminate alle 17 circa.