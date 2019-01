REMANZACCO - Due incendi in poche ore a Remanzacco. Alle 11 i vigili del fuoco sono intervenuti in via fratelli Stangaferro a Orzano dove è andato a fuoco un fabbricato di 100 metri quadrati adibito a deposito: fiamme causate da una pentola che si trovava sul piano cottura alimentato a Gpl. Danni ingenti.



