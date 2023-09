Incendio a Rocca Pendice, non è esclusa l'ipotesi dolosa. Il Comune di Teolo: «Vietato avvicinarsi ai sentieri»

TEOLO (PADOVA) - Apprensione oggi, 3 settembre, per un incendio che dalle prime ore del mattino, si è sprigionato sul Rocca Pendice nel comune di Teolo. Il comune di Teolo ha lanciato un'allerta alla popolazione e ai turisti. Viene chiesto di rimanere fuori dalla zona interessata dalle fiamme e dai sentieri. Sul luogo del rogo sono impegnati i vigili del fuoco, i carabinieri, il gruppo antincendio boschivo del Colli Euganei, unitamente alla protezione civile di Teolo. Le forze dell'ordine in azione sono in contatto diretto con l'amministrazione comunale e la Regione per avere in tempo reale il quadro della situazione. A partire dalle 14 è stato utilizzato anche un elicottero per facilitare le operazioni di spegnimento del rogo. Le forze dell'ordine stanno inoltre monitorando l'area per evitare che possibili curiosi si possano avvicinare. Sul fronte delle indagini al momento gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, a cominciare anche dalla possibile matrice dolosa.

I danni ambientali, alla flora e alla fauna locale saranno resi noti già nella giornata di lunedì.