Il treno investe una persona, circolazione sospesa tra Veneto e Friuli Venezia Giulia

PORTOGRUARO - Una persona investita da un treno a Portogruaro al passaggio al livello di via Palazzine, sospesa la linea ferroviaria Venezia-Trieste. Si tratta di una donna che, dalle prime informazioni, avrebbe lasciato un biglietto spiegando la decisione di farla finita.

Il traffico è sospeso da questa mattina, venerdì 28 agosto, per gli accertamenti della Polizia ferroviaria. L'Autorità Giudiziaria è sul posto dopo l'investimento di una persona tra Latisana e Portogruaro. E' stato attivato un servizio di bus sostitutivi.

Diversi i treni direttamente coinvolti: • FR 8466/8467 Trieste Centrale (6:42) - Roma Termini (12:00) • IC 584/585 Trieste Centrale (7:21) - Roma Termini (16:10) • RV 2782 Trieste Centrale (7:16) - Venezia Santa Lucia (9:21) • RV 2205 Venezia Santa Lucia (7:39) - Trieste Centrale (9:44) Treni parzialmente cancellati: • R 33509 Venezia Santa Lucia (6:39) - Trieste Centrale (8:50): limitato a Portogruaro (7:34) e con nuova origine da Latisana (7:46) • RV 2206 Trieste Centrale (6:16) - Venezia Santa Lucia (8:21): limitato a Latisana (7:15) e con nuova origine da Portogruaro (7:25).

I passeggeri in partenza da Cervignano e Latisana possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Venezia Mestre, dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. I passeggeri in partenza da Portogruaro e San Donà di Piave possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni parzialmente cancellati e sostituiti con bus:

• RV 2206 Trieste Centrale (6:16) - Venezia Santa Lucia (8:21): limitato a Latisana (7:15) e con nuova origine da Portogruaro (7:25)

• RV 2782 Trieste Centrale (7:16) - Venezia Santa Lucia (9:21): limitato a Latisana (8:13) e con nuova origine da Portogruaro (8:25)

• RV 2205 Venezia Santa Lucia (7:39) - Trieste Centrale (9:44): limitato a Portogruaro (8:34) e con nuova origine da

Latisana (8:46)

• R 33509 Venezia Santa Lucia (6:39) - Trieste Centrale (8:50): limitato a Portogruaro (7:34) e con nuova origine da

Latisana (7:46) Ultimo aggiornamento: 09:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA