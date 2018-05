Esce 10 minuti per buttare i rifiuti e la porta resta aperta: razzia in casa

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE - Esce per solidal suo appartamento diper buttare ilnel vicino cassonetto e lela casa in un lampo; è successo nel pomeriggio di ieri, martedì primo maggio, poco prima delle 18.Vittima del colpo una donna che vive in città e che, sapendo di star poco per gettare i rifiuti, ha lasciato la porta della sua casa. I ladri ne hanno approfittato subito: sono penetrati nelle stanze e hanno arraffato in una manciata di minuti duemila euro in contanti ee preziosi del valore di circa tremila euro. Rientrata a casa, la donna si è accorta dell'ammanco e ha chiamato i carabinieri per denunciare l'accaduto. Indagano i militari dell'Arma della Compagnia della città.