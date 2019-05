Torna la neve in Friuli Venezia Giulia: pericolo valanghe

TRIESTE - Pericolo valanghe moderato oggi e domani ma marcato (3 su una scala di 5) nelle previsioni di domenica e lunedì. Lo riporta il Bollettino Valanghe della Regione Fvg.



Per domani sono previste ulteriori nevicate dalla quota di 1600 - 1800 m circa con possibili ulteriori 10-30 cm di nuova neve su tutto il territorio montano. I venti favoriscono la formazione di nuovi accumuli a tutte le esposizioni. Oltre i 1800 m dai percorsi valanghivi abituali a tutte le esposizioni sono possibili distacchi spontanei in genere di piccole e medie dimensioni, ma con debole sovraccarico.



Per domenica, invece, quando è previsto un calo delle temperature e ulteriori nevicate che potranno scendere fino alla quota di 600 - 800m circa con ulteriori 10-30 cm di nuova neve, sopra il limite del bosco, sui pendii ripidi sono possibili valanghe spontanee di medie ed in alcuni casi anche di grandi dimensioni. Dunque, pericolo marcato.



Per lunedì: Zero termico a 1500 m circa. Previsti venti forti che potranno formare nuovi accumuli su tutti i versanti. Possibili valanghe spontanee di medie ed in alcuni casi anche di grandi dimensioni lungo i percorsi abituali. Il distacco provocato di valanghe, generalmente di medie dimensioni, sarà possibile anche con debole sovraccarico su tutti versanti ripidi sopra i 1800 m di quota. Pericolo marcato.

