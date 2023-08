Il Piatto Sbeccato preso di mira dai ladri. Il titolare ci scherza su: «Vittima di "artisti" di strada»

UDINE - «Va beh sbeccati, ma qui qualche "artista" di strada si è lasciato prendere la mano! Ma ciò che ti sbecca ti fortifica, quindi regolarmente aperti anche oggi!». A volte per non piangersi addosso, conviene riderci su. E così ha voluto fare il titolare del Piatto Sbeccato, locale di via Generale Antonio Baldissera, avvisando su Facebook la sua clientela di essere finito una seconda volta nel mirino dei ladri. Nonostante ciò, the show must go on, quindi oggi si lavora. L'amara scoperta questa mattina, martedì 8 agosto, segnalata da una signora che, passando di lì, ha notato la porta del ristorante con i vetri infranti.

Stando a una prima ricostruzione i ladri avrebbero utilizzato un mattone per spaccare la porta a vetri. Una volta introdotti nel locale, avrebbero sottratto il fondo cassa. Solo un mese è passato dall'ultimo furto e quella volta il locale era chiuso per ferie. Sulla dinamica ora indaga la polizia. Danni e refurtiva ancora da quantificare.