PORDENONE - Inno al Friuli Venezia Giulia da uno dei canali informativi internazionali più prestigiosi al mondo, la Cnn: al «piccolo compendio dell'universo», infatti, il canale tematico Cnn travel dedica un lungo e ammirato reportage, con immagini d'incanto, per raccontare un luogo da frequentare per paesaggi, popolazione, cultura, attività sportive e ricreative, cucina e, naturalmente, vino. L'occhio attento di chi ha scritto, dopo aver attraversato ogni angolo della regione con una guida assai esperta e innamorata della sua terra, la racconta con dovizia di particolari, tanto che ogni campanile potrà ritrovare citate le sue bellezze. «Le sue montagne, i canyon, le spiagge e le lagune ne fanno uno dei paesaggi più belli e vari d'Italia», è l'incipit, e «vale la pena visitarla». Il narratore d'oltreoceano è colpito dalle 13 riserve naturali e dal parco «incontaminato» delle Dolomiti friulane, perché ne fanno la regione che «attira turisti in cerca di connettersi con la natura e la vita all'aria aperta». Nel parco delle Dolomiti, si prosegue, si può andare in bicicletta e fare trekking e fare kayak tra «acque blu fluorescenti». Il richiamo alla stagione invernale non dimentica i centri sciistici del Friuli Venezia Giulia, «in località accoglienti come Tarvisio, Tolmezzo e Piancavallo».

I TESORI DI CASA

Attraversando il pordenonese non sono sfuggiti i borghi di Toppo e Cordovado, tra i più belli d'Italia. Per imbandire la tavola, insieme con il Montasio e il prosciutto di San Daniele, si citano il formaggio Asino e la Pitina, «un salame dal sapore deciso prodotto con carne di capra, pecora e capriolo». L'udinese dal monte al mare c'è tutto, a partire da Sappada, «remota enclave di lingua tedesca», Pesariis e Sauris fino a Lignano Sabbiadoro, «una lunga penisola di spiagge dorate». In mezzo si sono ricordati di Palmanova, «la cittadella-fortezza», di Cividale, città patrimonio Unesco con le acque del Natisone «color acquamarina». Tappe consigliate sono Aquileia, «l'antica capitale romana del Friuli», e Udine, definita «la piccola Venezia dai giardini lussureggianti», per rendere immediato il fascino a lettori internazionali. In rapporto con altre città è raccontata anche Gorizia, considerata «il Salisburgo d'Italia». E così, passo dopo passo vi è l'approdo a Trieste, «la Piccola Vienna d'Italia perché il suo patrimonio austro-ungarico si riflette nella maestosa architettura mitteleuropea e nell'atmosfera decadente fin de siècle». Da piazza Unità al castello di Miramare e alla Barcolana è un susseguirsi di suggestioni e immagini. E poi, «il glamour aristocratico è ovunque», considera la Cnn, testimoniato da «un'incredibile varietà di affascinanti castelli e fortezze che richiamano il suo ricco e potente passato». Con Miramare si guadagna la citazione il castello di Spessa.

LA DOPPIA ANIMA

Tra tanta descrizione, all'esploratore attento non è sfuggito l'immateriale: una regione dove si «parlano molte lingue» e dove sembra esserci una «doppia anima», che emerge dalla giustapposizione della «grandezza imperiale che si riflette in città come Trieste e le aree interne fatte di villaggi segreti e silenziosi dove sopravvivono antiche tradizioni». Il Friuli «va alla grande con la cultura dell'aperitivo», si considera, raccontando l'evoluzione che ha subito «lo Spritz, un'iconica bevanda alcolica introdotta durante il dominio austriaco». Citati i luoghi simbolo della vitivinicoltura friulana, il Friuli Venezia Giulia è presentato ai fruitori di Cnn Travel con dovizia di particolari riguardo alle sue prelibatezze, tanto da concludere che «gli italiani chiamano la cucina friulana mare e monti e il panorama delle prelibatezze di pesce, verdure e carne disponibili è altrettanto vario e spettacolare del paesaggio circostante».