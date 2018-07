Francesco, 12 anni, vince concorso di canto con la piccola Mia, 8 anni

di Paola Treppo

LIGNANO (Udine) -, 12 anni, di) ha vinto il concorso canoro per bambini Canta Junior che si è tenuto nei giorni scorsi al Parco Junior di Lignano Sabbiadoro, la sua quarta edizione. Francesco.Vincitore della categoria Junior, dagli 11 ai 14 anni, ha presentato in gara il brano Never Enough di Loren Allrde; nell’ultima esibizione, che ha decretato il vincitore assoluto, ha avuto la meglio sulla bravissima, 8 anni di(Udine), vincitrice della categoria Baby, dai 6 ai 10 anni, col brano Roar di Kety Perry, convincendo la giuria che l’ha premiato con la vittoria all’unanimità.Alla finale del concorso, organizzato dal Parco Junior e dall’agenzia modashow.it, e presentata da Michele Cupitò, sono stati ammessi 20 concorrenti che, con le loro esibizioni, hanno emozionato e divertito il pubblico. Al vincitore, Francesco Carrer, è stata assegnata anche unadi mille euro messa in palio dal family park lignanese per un concreto aiuto per l’approfondimento e lo studio del canto.Sul podio, oltre a Francesco e Mia, sono saliti anche, nella categoria Baby: secondo classificatodi(Treviso) e, terza classificata, Giulia Carnieletto di(Venezia); nella categoria Junior, seconda classificatadi, al terzo posto Alessandra Nardella di(Udine).Sul palco, al termine dello spettacolo per premiare e complimentarsi con tutti i partecipanti, sono intervenuti, tra gli altri il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, l’assessore al turismo, Massimo Brini e, terza classificata a Miss Italia 2017, che ha anche fatto parte della giuria.