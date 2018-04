Grosso smottamento minaccia la via per gli stavoli nel Parco Prealpi

di Paola Treppo

VAL RESIA (Udine) - Un vastopreoccupa la comunità della. Si tratta di unache si è staccata in località. Il suo fronte è di oltre 20 metri mentre è difficile dire quale sia il volume reale. Molte piante sono piegate e la terra continua a cedere nel corso d'acqua sottostante.Il fenomeno si era manifestato inizialmente nell'autunno scorso e adesso, a causa delle fortie dell'del corso d'acqua, ingrossato dalle, è si è aggravato tanto da dover deviare uno dei percorsi naturalistici più amati dagli escursionisti, il, il Sentiero del Tiglio. Il tracciato si può comunque percorrere perché è stato spostato.A preoccupare il sindacoe la comunità locale è la possibile compromissione della. A pochi metri dallo smottamento, infatti, passa una via che porta agli stavoli di Kaliske, via che potrebbe cedere. L'amministrazione municipale interesserà il Magistrato delle acque e la Forestale affinché l'intervento di messa invenga eseguito quanto prima. L'area è quella del Parco Naturale delle Prealpi Giulie, meta ogni anni di migliaia di visitatori.