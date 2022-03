"Fieste de Patrie" il 3 aprile a Vito d'Asio: l'evento torna in presenza

UDINE - In occasione della ricorrenza della costituzione dello Stato Patriarcale friulano, risalente al 3 aprile del 1077, esattamente il 3 aprile di 945 anni più tardi, si celebrerà in regione la 45/a edizione della Fieste de Patrie dal Fri-l, festa della Patria del Friuli. Le cerimonie sono in programma a Vito d'Asio, comune del Friuli Occidentale, che ha raccolto il testimone da Udine, sede della manifestazione lo scorso anno. L'articolato programma della Fieste, organizzata dal Comune di Vito d'Asio, con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e dell'Arlef, Agenzia per la lingua friulana, in collaborazione con l'Istit-t Ladin Furlan «Pre Checo Placerean», è stato presentato oggi a Udine, alla presenza dell'assessore regionale alle autonomie locali, Pierpaolo Roberti, del presidente dell'Arlef, Eros Cisilino, del sindaco di Vito d'Asio, Pietro Gerometta e del presidente dell'Istit–t Ladin Furlan, Geremia Gomboso.

«In occasione della Fieste la bandiera del Friuli sventolerà anche in piazza Unità a Trieste e in diversi comuni friulanofoni del vicino Veneto - ha annunciato Roberti - un segno per evidenziare che questa ricorrenza, che sottolinea l'identità di un popolo, quello friulano, è però un patrimonio dell'intera comunità regionale e non solo, che la Regione vuole sostenere e valorizzare». «Voglio far notare un sincronismo particolarmente significativo - ha ricordato Cisilino -, quest'anno la giornata prevista per le celebrazioni coincide esattamente con il 3 aprile, come non succedeva da tempo. Nel 2022 la Fieste torna in presenza e nel periodo canonico». Gerometta ha quindi sottolineato che «come amministrazione abbiamo fatto una scommessa, grazie alla quale credo potremo dimostrare che, anche un piccolo comune montano, può aspirare a ospitare un evento grande e importante». Tra le novità di questa 45/a edizione, il fatto che le celebrazioni non si svolgeranno in più luoghi, tra San Francesco, la località più a nord di Vito d'Asio, e Casiacco, 20 chilometri più a sud. Sono state 45 le richieste pervenute all'Arlef per l'organizzazione del programma di eventi collaterali che si svolgeranno il 3 aprile in diverse località del Friuli.