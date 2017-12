â€‹Con 172 km di fibra e 6 ml di euro, â€‹c'è banda ultralarga per tutta Udine

di Paola Treppo

UDINE - Tim e Comune di Udine: lafino a 200 megabit raggiunge adesso tutte le 52mila unità immobiliari; la compagnia telefonica ha investito fino a oggi oltre 6 milioni di euro per le nuove reti. L’annuncio è di oggi, giovedì 28 dicembre, da parte del sindaco di Udine, Furio Honsell e del responsabile Access operations area Nord Est di Tim, Paolo Malgarotto.​Con il recente raggiungimento dei quartieri di Godia e di Beivars, che ha comportato la posa di ulteriori 6 chilometri di cavi per collegare i 6 armadi stradali alla centrale di zona,e l’amministrazione municipale hanno dato seguito alla collaborazione avviata negli ultimi anni per dare un forte impulso al programma di sviluppo della rete a banda ultralarga, che oggi ha raggiunto tutte le circa 52mila unità immobiliari della città. Anche in questi ultimi due quartieri, infatti, il Comune ha messo a disposizione i cavidotti dell’illuminazione pubblica per far posare circa la metà dei chilometri di fibra ottica necessari, riducendo così al minimo le attività di scavo.Grazie a un investimento che fino ad oggi è pari a oltre 6 milioni di euro, e alla fattiva collaborazione dell’amministrazione comunale,è tra lea poter vantare reti di nuova generazione che sono propedeutiche allo sviluppo della città intelligente. L’obiettivo è di accelerare lo sviluppo digitale del territorio e proiettare così la città verso il modello di Smart City, grazie a infrastrutture telefoniche di nuova generazione, fissa e mobile, pienamente operative e che già oggi consentono di individuare servizi e soluzioni innovative adatte a soddisfare le sempre più specifiche necessità di soggetti pubblici e dei privati.Con le nuove reti è possibiledi abitanti e visitatori per, la mobilità urbana e la sicurezza; prevedere i volumi di persone durante gli eventi e gli itinerari seguiti dai turisti, modulandone l’offerta, e monitorare l’ambiente con soluzioni per il controllo della qualità dell’aria e delle aree verdi.Dall’avvio del progetto che ha visto Tim impegnata nella realizzazione della nuova rete fissa in fibra ottica e di quella mobile 4G e, a Udine le reti in banda ultralarga sono già realtà. Per quanto riguarda la fibra ottica il programma di copertura ha consentito di raggiunge circa 52mila unità immobiliari grazie alla posa di 172 chilometri di fibra ottica per collegare tutti i 282 armadi stradali alle centrali cittadine di Baldasseria, Centro, Chiavris, San Domenico, San Gottardo e viale Venezia, alle quali si sono aggiunte Beivars e Godia.In questo modo è stata raggiunta la totalità della popolazione comunale che può già usufruire disuper-veloci fino a 200 megabit/s, grazie al costante aggiornamento dell’elettronica di centrale che, partendo dai 30 Megabit/s del 2012, ha consentito progressivamente di offrire ai cittadini e alle imprese di Udine collegamenti sempre più. Una rete in fibra ottica capillare, quindi, già operativa e che soddisfa pienamente tutte le esigenze di banda ultralarga da parte di cittadini e imprese.Per la posa dei cavi sono state usate le infrastrutture esistenti sia di proprietà di Tim che pubbliche, come quella per la pubblica illuminazione. In caso di scavi si è fatto ricorso a tecniche e strumentazioni innovative a basso impatto ambientale che hanno minimizzato i tempi di intervento, l’area occupata dal cantiere, l’effrazione del suolo, il materiale asportato, il deterioramento della pavimentazione e i ripristini stradali. Dei 172 km di fibra ottica posati, il 95% è stato realizzato utilizzando le infrastrutture già presenti in accordo con l’amministrazione comunale.