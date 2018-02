Galimberti, i sindacati in allarme «A rischio anche i negozi friulani»

di Camilla De Mori

UDINE - Ilanciano l'allarme per il futuro dei lavoratori deidi Udine, Fiume Veneto e Trieste. In totale, calcola Fabiano D'Elia, sindacalista della Fisascat Cisl, che sta seguendo la vicenda in stretto contatto con i colleghi della parte nazionale, in Friuli Venezia Giulia si tratterebbe di «circa 60 dipendenti fra full time e part time».In particolare, nel negozio del capoluogo friulano, ospitato al Terminal Nord alle porte di Udine, si parla di 16 lavoratori, di cui tre part-time, mentre nel punto vendita della Destra Tagliamento, inserito nella galleria del centro commerciale Emisfero, i dipendenti sarebbero 17, di cui uno a tempo parziale.. La Galimberti spa, con quartier generale a Limbiate in Lombardia, sottolinea D'Elia, «ha 75 punti vendita a livello nazionale per un totale di circa 500 dipendenti». Come si legge sul portale dell'azienda, il gruppo Galimberti, un colosso del settore in Italia, specializzato nella vendita al dettaglio e all'ingrosso di elettrodomestici ed elettronica di consumo, è nato nel 1954: è della seconda metà degli anni Settanta il lancio - con altri soci - di Get, oggi Euronics, il primo gruppo di acquisto a livello nazionale dedicato agli elettrodomestici...