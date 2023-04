UDINE - L'affluenza parte piano, anzi, pianissimo, a Udine, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. A mezzogiorno, era appena del 14 per cento, con 11.351 votanti su 80.650 iscritti. Curiosità: la sezione che ha "macinato" più votanti alle 12 è stata la 15 alla Manzoni con il 22,84% (180 elettori), seguita dalla 54 e dalla 34, al di sopra entrambe del 17%. Alle 19 la percentuale di affluenza è salita al 35,88 per cento.

Al primo turno del 2018 andarono a votare per scegliere il primo inquilino di Palazzo D'Aronco 45.930 elettori su 80.341 aventi diritto. Non è detta però l'ultima parola, perché le urne resteranno aperte anche oggi dalle 7 alle 15.

GLI UFFICI

Fortunatamente, nei seggi non sono state necessarie "grandi manovre" per le sostituzioni dell'ultimo minuto: come si apprende dagli uffici del Comune, che fanno capo al dirigente Rodolfo Londero, infatti, c'è stata una sola sostituzione di uno scrutatore sabato e un'altra ieri. Tutti i presidenti di seggio, invece, erano al loro posto. Per quanto riguarda le tessere elettorali, se sabato erano stati chiesti 230 duplicati, nella giornata di ieri il numero ha superato le cinquecento unità (erano 525 nel tardo pomeriggio).

I NUMERI

Sono quasi cinquecento i candidati consiglieri, divisi in quattordici liste, mentre gli aspiranti primi cittadini sono quattro. A sostegno del sindaco uscente Pietro Fontanini ci sono sei liste: la civica che porta il suo nome, i partiti di centrodestra (ovvero Lega Fvg per Salvini Premier, Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Forza Italia e Udc) e Identità civica. Fontanini è in carica da maggio 2018, quando vinse al ballottaggio con il dem Vincenzo Martines. Per una buona fetta del centrosinistra corre l'ex rettore dell'ateneo friulano Alberto Felice De Toni. La sua coalizione riunisce il Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, il Terzo Polo e forze civiche e autonomiste che hanno dato vita alla lista De Toni sindaco. In totale lo sostengono quattro liste. In corsa anche Ivano Marchiol sostenuto da Spazio Udine-Ivano Marchiol sindaco, Movimento 5 Stelle e Udine Città Futura. Candidato alla carica di primo cittadino ancora una volta pure Stefano Salmè, con la lista Liberi Elettori-Io Amo Udine. Salmè già si era proposto in lizza per le amministrative del 2018.