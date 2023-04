Il governatore uscente Fedriga al seggio: «Importante andare al voto votare e scegliere il futuro della Friuli Venezia Giulia»

TRIESTE - Ha votato poco dopo le 10 nel suo seggio in via Carli a Trieste il presidente uscente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e candidato per il centrodestra in questa nuova tornata di elezioni regionali. Indossando jeans, sneakers e un giubbotto grigio chiaro con il logo della Barcolana e la scritta Io sono Friuli Venezia Giulia, Fedriga è arrivato al seggio assieme alla moglie e ai due figli piccoli. Alcuni elettori gli si sono avvicinati e gli hanno stretto la mano, incoraggiandolo e confidandogli che avrebbero votato per lui.

Una volta consegnata la scheda al presidente di seggio e uscito dalla sede elettorale, Fedriga ha rinnovato il suo appello a recarsi alle urne: «È importante votare e scegliere il futuro della Regione. L'appello che faccio è che tutti cittadini esprimano il loro voto anche per non indebolire i processi democratici. La mancata partecipazione al voto rischia di diventare un allontanamento del sistema democratico del nostro paese e del rapporto tra eletto ed elettore».