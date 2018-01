Marito e moglie trovati morti in casa intossicati nella notte dal monossido

di Paola Treppo

Le vittime sono Giovanni Deganis, 77 anni, che prima della pensione aveva fatto l'impiegato, e la moglie Lidiana Cargnello, 70 anni. A trovarli è stata la figlia che era andata a casa loro e che ha fatto la terribile scoperta. Sul posto è giunta anche l'altra figlia della coppia. I due erano stati visti nella serata di ieri, domenica 7 gennaio, in paese. È possibile quindi che il decesso della coppia, che viveva a poca distanza dal palazzo del Municipio, sia deceduta nella notte, per intossicazione da monossido. In lutto tutto il paese.

DIGNANO (Udine) - Una coppia dianziani di 70 anni èin una casa diperda. Il tremendo ritrovamento in una abitazione di via San Gallo, in un alloggio di quelli tradizionali, in sasso, lungo un caseggiato in linea. Sul posto sono giunti i sanitari con una automedica e una ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di San Daniele del Friuli. Per la coppia non c'era però più nulla da fare.