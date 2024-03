Spaccia droga al parco Moretti, arrestato 20enne. Era ospite alla Cavarzerani

UDINE - Arresto per droga al parco Moretti, dove la polizia ha fermato un giovane di 20 anni, ospite della Caserma Cavarzerani, sorpreso a spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'area verde. L'uomo, di origine pakistana, dovrà ora rispondere del reato di detenzione illecita finalizzata allo spaccio aggravata dalla vicinanza con le scuole e la frequentazione del parco da parte di minorenni.

L'arresto

È successo nella mattina di 13 marzo durante una serie di controlli nel paerco cittadino. Gli agenti della Volante della Questura di Udine hanno notato l'uomo, attorniato da alcuni ragazzi, quasi con certezza minorenni, dileguatisi dopo aver incrociato lo sguardo dei poliziotti. A quel punto lo straniero è rimasto da solo. Già braccato da lontano con lo sguardo, consapevole anche di non aver più margine per guadagnare una fuga, pensando si non essere visto, ha fatto cadere qualcosa sotto la panchina su cui si era seduto. Nulla però sfuggiva all’occhio attento dei due poliziotti che procedevano a controllare subito cosa l’uomo avesse gettato per cercare di liberarsene. A terra rivenivano un involucro contenente un panetto di hashish del peso di 100 grammi e un sacchetto, all’interno del quale era contenuta una pietra di cocaina di 4 grammi. Perquisito sul posto, addosso nascondeva un pezzo di stupefacente proveniente dal panetto, dal quale una parte era appena stato spezzata per essere ceduta.

Il pubblico ministero ha disposto il suo trasferimento in carcere. L’arresto è stato convalidato ed ora è in custodia cautelare presso il carcere di Udine.