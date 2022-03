Donna travolta e uccisa dall'albero che stava tagliando per fare legna

PREONE (UDINE) - Una donna di 74 anni è morta questa mattina, lunedì 14 marzo, a Preone sui monti della Carnia in provincia di Udine, colpita da un albero che stava tagliando. L'anziana stava tagliando alcuni rami di un ciliegio in un terreno di sua proprietà in via I Marzo, quando verso le ore 11 per cause al vaglio delle forze dell'ordine è stata colpita dalla pianta abbattuta. Vani i soccorsi, con la centrale della Sores che aveva inviato sul posto un'ambulanza da Ampezzo e anche l'elicosoccorso oltre che ai vigili del fuoco di Tolmezzo, che hanno liberato il corpo della donna, ormai priva di vita, dal tronco che l'aveva colpita. La dinamica è al vaglio dei carabinieri di Tolmezzo.