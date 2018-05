Nel tabacco c'era un ingrediente strano: trovata coltivazione di "maria"

di Paola Treppo

VENZONE (Udine) - Droga fai da te: trovato in casa con 123 steli essicati di, 24 grammi didi marijuana mista aÈ quanto rinvenuto nel corso di una perquisizione domiciliare dai carabinieri del Norm di Tolmezzo a un 39enne residente a. I militari dell’aliquota operativa, comandati dal luogotenente Domenico Colonna, si sono trovati di fronte a un autarchico consumatore di marujana.Il 39enne, infatti, era attrezzato per la coltivazione della pianta che produce la sostanza stupefacente: un angolo della propria dimora, non a caso, era adibito alla sua essicazione. I carabinieri della compagna di Tolmezzo, comandata dal capitano Diego Tanzi, lo hannoin stato di libertà per la coltivazione e produzione di sostanza stupefacente.