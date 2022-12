Danieli, contratto da 110 milioni con l'indiana Tata per una piccola acciaieria green a emissioni zero

UDINE - L'indiana Tata Steel ha firmato con il gruppo Danieli di Buttrio un ordine del valore di 110 milioni di euro per un Minimill Danieli (MiDa), una piccola acciaieria 'green' alimentata da un forno elettrico le cui emissioni sono praticamente quasi zero. Si tratta del 22/o impianto di questo tipo venduto nel mondo, cioè con un laminatoio collegato a una colata continua in presa diretta. Il Minimill Danieli sarà impiantato in India e sarà in grado di produrre 750 mila tonnellate di tondo per cemento armato ogni anno. Ottimizzando i consumi elettrici, esso può essere collegato a fonti rinnovabili.